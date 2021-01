Curtarolo: cade albero sulla statale, rimosso dai Vigili del Fuoco

Il crollo dell’arbusto è avvenuto in serata e fortunatamente non stava transitando nessuno, viste anche le limitazioni dovute al Covid

C’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco per tagliare e rimuovere il grosso albero che è caduto, lungo la statale 46 di Villabozza a Curtarolo. Il crollo dell’arbusto è avvenuto in serata e fortunatamente non stava transitando nessuno, viste anche le limitazioni dovute al Covid.

Intervento

I vigli, accorsi dal distaccamento volontario di Santa Giustina e Padova con un’autopompa, l’autogrù, una piattaforma aerea e 13 operatori, hanno prima tagliato i rami, segato l’albero e poi rimosso. I pompieri hanno proceduto a mettere in sicurezza anche un altro albero che hanno ritenuto potesse diventare un rischio per l’incolumità degli automobilisti viste le sue condizioni. A coadiuvare l’intervento dei vigili del fuoco sono intervenuti anche i carabinieri e la Protezione Civile di Curtarolo.