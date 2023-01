Fiamme nel garage, due auto completamente distrutte

Paura nella notte in via Brenta a Curtarolo per un incendio che ha completamente distrutto un box dove all'interno trovavano posto due auto.

Cosa è successo

Alle 4,30 del 10 gennaio alcuni residenti hanno notato le fiamme alzarsi da una struttura in lamiera non distante dalle abitazioni. Immediato l'allarme al 115. Sul luogo della segnalazione si sono portati i Vigili del fuoco di Cittadella con l'ausilio dei volontari di Borgoricco attrezzati con tre autopompe, un'autobotte e dieci operatori al seguito. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato che il rogo andasse ad interessare anche la casa posta a fianca del garage. Per i rilievi e tenere a debita distanza una folla di residenti che nel frattempo è uscita in strada per sincerarsi di cosa fosse accaduto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cittadella. Le cause dell'incendio secondo i primi riscontri sarebbero legati ad un problema elettrico ad una delle due auto parcheggiate nel box. L'attività di messa in sicurezza è terminata poco prima delle otto. I danni sono ingenti, ma non si segnalano feriti. Fin da subito gli inquirenti hanno escluso la matrice dolosa.