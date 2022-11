Addio a Maria Bilato, era la "nonnina" di Curtarolo

Lutto a Curtarolo per la morte di Maria Bilato. Il 28 settembre scorso aveva tagliato il traguardo dei 103 anni. Era la più longeva del paese, ma anche una delle persone in vita più anziane della provincia di Padova.

Il dolore

Maria Bilato, amata da tutti, lascia nel dolore i figli Adriano, Mario, Mirella, Ivano e Romeo. Figli questi che le hanno permesso di diventare trisnonna per due volte. Il marito Amedeo Bellotto è mancato qualche anno fa. Al dolore dei suoi affetti più cari si è aggiunto anche quello del sindaco Martina Rocchio che proprio in occasione dei suoi 103 anni lo scorso 28 settembre era andata a trovarla, omaggiandola di un mazzo di fiori.

Le esequie

Domani, mercoledì 16 novembre alle 10 si celebrano le esequie nella parrocchia di Pieve di Curtarolo. Stasera, invece, alle 20,30 nella medesima chiesa è prevista una preghiera in suffragio. Visto il bene e l'affetto che negli anni Maria ha donato in paese è probabile che saranno in tanti coloro che vorranno donarle un ultimo saluto per il giorno del funerale.