Si mette al volante del camion ubriaco fradicio: nei guai autista di 49 anni

Ubriaco fradicio si è messo ugualmente al volante di un camion, ma è incappato in un posto di controllo e per lui sono cominciati i guai.

I fatti

Una pattuglia della Polizia Locale della Federazione dei Comuni nel Camposampierese venerdì pomeriggio 18 novembre ha fermato per un controllo di routine l'autista di un mezzo pesante nella zona industriale di Curtarolo, in via Einaudi. Appena sceso dalla cabina di guida, gli agenti hanno notato che l'autista, un uomo di 49 anni italiano residente a Noventa Padovana, si presentava in uno stato di alterazione psicofisica oltre ad avere un forte alito vinoso. Sottoposto ad un primo pre test l'autista è risultato positivo all'alcol. I successivi controlli effettuati con l'etilometro in dotazione alla pattuglia hanno accertato un tasso alcolemico di 1,33 g/lt.

La normativa

La legge non prevede nessuna tolleranza per i guidatori professionisti, cioè per chi di professione trasporta cose o persone come gli autisti di autobus o di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri con più di 8 posti e i guidatori di mezzi pesanti come auto-articolati ed auto-snodati. Tutti questi lavoratori, per evitare di incappare in multe e sanzioni pecuniarie, devono mettersi alla guida senza bere neanche un goccio di alcol. Ogni valore di tasso alcolemico superiore allo zero comporta infatti la guida in stato di ebbrezza.

Le conseguenze

L'autista è stato così denunciato dagli agenti del comandante Antonio Paolocci. La violazione dell'articolo 186 del Codice della Strada “guida sotto l'influenza dell'alcool” prevede infatti in questo caso l’ammenda da 800 euro a 3.200 euro, l’arresto fino a 6 mesi, la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno e la decurtazione di 10 punti della patente di guida. Queste sanzioni sono aumentate da un terzo fino a metà nel caso di conducenti professionali. L'indagato avrebbe dichiarato agli agenti di avere bevuto solo una birra la sera prima, durante la cena. Terminati tutti gli accertamenti, sul posto è giunta la titolare della ditta padovana per la quale l'autista lavora, assieme ad un altro autista per recuperare il mezzo pesante carico di 44 tonnellate di materiale ferroso. Il nuovo autista è risultato negativo all'alcoltest e così il prezioso carico è potuto arrivare a destinazione.