Custode del cimitero ha un malore mentre lavora sopra i loculi: salvato dai Vigili del Fuoco

Brutta disavventura per il custode del cimitero a Lion di Albignasego (PD), che è stato colto da malore mentre era impegnato nella manutenzione del verde sopra i loculi. Erano circa le 13 e 45 di martedì 16 agosto, forse l'ora più calda di una giornata che ha fatto registrare alte temperature. Immediatamente allertati, sono arrivati i soccorsi.

Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta con una scala per recuperare il ferito e trasportarlo a terra insieme al personale sanitario che ha prestato i primi soccorsi. C'è voluto circa un quarto d'ora per trasportarlo e consegnarlo ai sanitari che lo hanno accompagnato in ospedale con l'ambulanza. Sul posto anche i Carabinieri di Albignasego.