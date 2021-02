Troppe le trasgressioni, 45enne continua a delinquere: il tribunale lo spedisce in carcere

È giunta una misura restrittiva e dall’obbligo di dimora passerà al carcere. Questa la decisione del tribunale di Reggio Emilia nei confronti di un 45enne originario del Marocco e dimorante ad Abano Terme.

La decisione

Nel primo pomeriggio di martedì 9 febbraio i carabinieri di Abano hanno notificato al 45enne l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale emiliano per reati contro il patrimonio. L’uomo era già stato arrestato lo scorso 21 gennaio per aver cercato di rubare delle scarpe all’Ipercity di Albignasego: in quel periodo aveva l’obbligo di dimora con divieto di uscita tra le 12 e le 18 ma, a quanto pare, non ne voleva proprio sapere di rispettarlo. E viste le reiterate trasgressioni, il tribunale ha deciso di inasprire la custodia cautelare mandandolo in carcere.