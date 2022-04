Da Liceo a scuola primaria, pronta per il nuovo anno scolastico

La Scuola Primaria Ex Liceo, a Camposampiero, è interessata in queste settimane dalle ultime fasi di una ristrutturazione, che la restituirà completamente rinnovata in tempo per l’inizio del prossimo anno scolastico 2022-23.

Sopralluogo

Ad accertare gli ultimi dettagli e discutere di spazi, arredi, finiture, si sono ritrovati il 29 marzo scorso, l’Amministrazione Comunale e i rappresentanti dell’Istituto Comprensivo Parini, a cui sarà riconsegnato l’immobile a inizio estate. Erano presenti il sindaco Katia Maccarrone, con l’assessore all’Istruzione Lorenza Baggio e l’assessore al Bilancio Luca Masetto, insieme all’Ufficio tecnico guidato dall’arch. Corrado Martini che ha coordinato questa importante opera pubblica. Per la Scuola era presente il Dirigente Scolastico oggi reggente dell’Istituto, dott. Francesco Gullo, con le docenti Federica Guolo e Monica Minesso.

Lavori

Un passaggio che ha messo in evidenza la qualità del risultato finale, aule rinnovate e in alcuni casi più ampie, un’Aula Magna da 200 mq a disposizione dell’Istituto per attività con i ragazzi e con i docenti. E’ stato realizzato l’adeguamento sismico dell’intera struttura, con miglioramento energetico, rifatti gli impianti, collocato l’ascensore.Nel corpo di fabbrica più a nord verso il marciapiede, è stata abbattuta la vecchia scala e ricostruita, con la realizzazione di un nuovo accesso in sostituzione di quello affacciato direttamente su Via Filipetto. L’ultimo passaggio sarà il cortile interno che verrà rialzato, eliminando ogni gradino e barriera architettonica. «La ditta Impredil è impegnata con regolarità nei lavori – commenta il sindaco Katia Maccarrone – li ringrazio per il lavoro eseguito a regola d’arte. Ormai si avvicina la conclusione dei lavori di questo secondo stralcio, un intervento di quasi 700.000 euro per il 90% finanziato da contributi. Il primo stralcio, realizzato dalla ditta Mario Ruffato, aveva visto il valore di 1.100.000 euro (di cui 617.000 euro di contributo). Il Progetto è stato curato dallo studio dell’arch. Fidenzio Dal Corso. Ringrazio in modo particolare il responsabile dell’Ufficio tecnico arch Corrado Martini per la professionalità con cui ha seguito questa ristrutturazione complessa da tanti punti di vista. Come Amministrazione abbiamo avuto la capacità di intercettare consistenti contributi pubblici, senza i quali non sarebbe stato possibile eseguire i lavori. Oggi abbiamo l’orgoglio di poter dare, nel breve ormai, una scuola completamente rinnovata, più funzionale, colorata, moderna e piacevole, ai nostri ragazzi e ai docenti».