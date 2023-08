Danneggia le auto in sosta, denunciato

Gli Agenti della Sezione Volanti della Questura di Padova sono intervenuti, intorno alla mezzanotte di domenica, in via Belzoni a seguito della segnalazione di una persona che stava danneggiando le auto in sosta, lanciando sassi, sfiorando anche i passanti presenti sulla pubblica via. Giunti velocemente sul posto, gli operatori hanno subito individuato l’uomo che, in forte stato di alterazione, si poneva con atteggiamento molto aggressivo. Gli agenti sono riusciti comunque a bloccarlo in poco tempo, mettendo fine alla sua condotta violenta e, all’atto del controllo, lo hanno trovato in possesso di una confezione di sostanza stupefacente del tipo eroina e, all’interno del suo zaino, hanno rinvenuto due forbici, un cacciavite, una pinza, un cutter e 4 telefoni cellulari danneggiati sullo schermo.

Acquisita la denuncia dal proprietario di una delle autovetture colpite con i sassi dallo straniero poco prima, lo stesso è stato indagato per il danneggiamento, così come per la detenzione della droga e per il possesso di oggetti atti ad offendere e oggetti atti allo scasso. Si tratta di un 37enne di origine tunisina, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia e condanne a suo carico. Durante l’intervento l’uomo si è gettato a terra in preda a convulsioni verosimilmente dovute all’assunzione di alcol e droghe. Gli operatori sul posto, senza indugiare, in attesa dell’arrivo del 118, hanno praticato le manovre salvavita riportandolo a riprendere conoscenza. Una volta ripresosi ha comunque continuato ad avere una condotta molto aggressiva, anche contro i sanitari e anche all’interno dell’Azienda Ospedaliera dove è stato sedato e poi dimesso durante la nottata.

Il 37enne, però, all’atto delle dimissioni non è rimasto in libertà, ma è stato direttamente tradotto in Carcere da una Volante. Poco prima del suo rintraccio in zona Portello, infatti, un altro cittadino tunisino aveva chiesto aiuto al 113 perché da qualche ora non aveva più notizie di un suo connazionale. A seguito di accertamenti si è potuto apprendere che quest’ultimo era rimasto per strada senza cellulare e senza bicicletta dopo essere stato rapinato da un uomo impazzito armato di bastone. Individuato il 37enne come autore della predetta rapina, recuperato il cellulare della vittima tra quelli trovati nello zaino del reo e rinvenuta la biciletta sottratta proprio nel posto dove era stato fermato dagli agenti, l’uomo è stato sottoposto a Fermo di polizia giudiziaria per il reato