Danneggia le tombe al cimitero, 56enne fermata dai carabinieri e denunciata

Se l'è presa con le tombe del cimitero. Ne ha danneggiata più di qualcuna prima di essere fermata dai carabinieri.

Il fatto

Nel pomeriggio di martedì 10 maggio una 56enne che abita a Vigodarzere si trovava al cimitero di Limena. Il motivo ancora non è chiaro per un gesto odioso come il suo. Non ha portato fiori a qualche parente o amico che non c'è più, non si è fermata a pregare nella tranquillità del camposanto. La donna ha danneggiato alcuni loculi fino a che qualcuno non ha avvisato i carabinieri. I militari dell'Arma hanno fermato la donna, che nel frattempo seguitava con la sua operazione di distruzione, e l'hanno denunciata per il reato di vilipendio di tombe. Cosa abbia spinto la 56enne a danneggiare le tombe non si sa.