Danneggiamenti alle fermate dei bus: denunciato un uomo

La Polizia Locale ha individuato e denunciato un uomo accusato di essere l’autore dei molteplici danneggiamenti di vetrine e pensiline dei bus in Via Vicenza e Via Chiesanuova. Maggiori dettagli si conosceranno nella giornata di martedì 2 marzo.

Denuncia

Grazie all'indagine della Squadra di Prossimità della Polizia Locale di Padova lunedì 1 marzo è stato denunciato un uomo di 29 anni. Italiano domiciliato in città, è stato denunciato per danneggiamento e getto di cose pericolose. Il giovane non ha precedenti e apparentemente vive una vita normale come moltissimi suoi coetanei. Resta quindi da capire che cosa lo abbia spinto a compiere tali gesti: dal fabbricarsi un'arma ad usarla contro beni.

Indagine

Dalle indagini della Polizia Locale emergerebbe, ma l'uso del condizionale è d'obbligo, che anche nell'episodio in cui sembrava che i colpi fossero stati sparati dall'interno come da perizia della Polizia Scientifica, il caso dei colpi esplosi contro un bus a Torre, in realtà siano stati sparati dall'esterno.

Perquisizione

Gli agenti della Polizia Locale hanno eseguito un decreto di perquisizione presso l'abitazione ed il veicolo dell'indagato emesso dalla Procura del Tribunale di Padova al fine di rinvenire lo strumento utilizzato nei raid vandalici.

Danni

I fatti attribuibili all’uomo riguardano almeno sei episodi, ma presumibilmente sono molti di più, avvenuti tra dicembre 2020 e febbraio 2021 in orario tardo pomeridiano e principalmente l'asse di via Chiesanuova e via Vicenza. Con un'arma impropria da lui costruita ha lanciato biglie sferiche in acciaio sulle vetrate delle pensiline delle fermate degli autobus e sulle vetrine di attività commerciali. Sono in corso ulteriori indagini per collegare questi atti vandalici anche agli episodi di danneggiamento dei mezzi pubblici di trasporto delle linee urbane 22 e 10.