Chiede soldi e se li vede negare: spacca il campanello e il lampeggiatore del cancello

Ha suonato forte il campanello per chiedere dei soldi e quando se li è visti negare, lo ha distrutto. La polizia ha rintracciato il furfante e lo ha denunciato.

I fatti

Nel pomeriggio di lunedì 28 settembre un ragazzo di 26 anni originario del Benin si è attaccato a un campanello di una casa di via Altichiero da Zevio. Ha suonato e suonato chiedendo dei soldi. Il proprietario di casa non glieli ha voluti dare e lui, per ripicca, gli ha spaccato il campanello e il lampeggiatore del cancello automatico. L’uomo ha chiamato la polizia descrivendo ciò che era successo e fornendo una descrizione del ragazzo, rintracciato mentre era ancora in zona. Non è sfuggito alla denuncia per danneggiamento aggravato.