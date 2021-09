Entrano nel circolo anziani, rubano cibo e distruggono porte in legno

Ignoti hanno forzato la finestra al piano rialzato per entrare. Ora i carabinieri stanno indagando per trovare i responsabili

Non bastava rubare il cibo. Ben cinque porte in legno sono state danneggiate durante il furto al circolo anziani.

La vicenda

Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 settembre ignoti si sono introdotti nel circolo anziani Papafava di via Roma ad Arre. Hanno forzato la finestra del piano rialzato e una volta dentro si sono diretti alla zona bar, dove hanno portato via del cibo. Non contenti hanno danneggiato cinque porte in legno chiuse a chiave. I carabinieri stanno indagando per scoprire gli autori del furto.