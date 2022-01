Ubriaco, rompe le sedie del bar e cerca di colpire i carabinieri: denunciato

Era completamente ubriaco e ha danneggiato le sedie di un bar. Quando sono arrivati i carabinieri non ne voleva sapere di seguirli e ha opposto resistenza.

Il fatto

Lunedì 3 gennaio un 60enne si trovava in un bar di via Madonna della Salute, a Padova. Ubriaco fradicio, dava fastidio ai clienti e a nulla sono valse le richieste del titolare di allontanarsi. Anzi, l’uomo ha rotto alcune sedie. Il proprietario ha chiesto aiuto ai carabinieri e quando sono arrivati il 60enne ha lottato contro i militari per non farsi portare via. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.