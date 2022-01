Danneggiano la vetrina del bar e aggrediscono un cliente: denunciati

Hanno rotto la vetrina del bar e poi hanno aggredito uno dei clienti seduto sul plateatico. Due persone sono state denunciate per danneggiamento e lesioni.

Il fatto

Erano le 20 di mercoledì 26 gennaio quando è stato chiamato il 113. Un 29enne italiano e un 22enne di origine etiope, residenti in provincia e con precedenti penali, si trovavano in via Umberto I. Apparentemente senza alcun motivo hanno danneggiato la vetrina di un bar e poi hanno aggredito un 30enne seduto a uno dei tavolini esterni del locale. L’uomo è stato ferito al naso ed è dovuto andare al pronto soccorso dove i medici hanno stabilito una prognosi di cinque giorni. I poliziotti hanno rintracciato i due in Prato della Valle: sono stati denunciati per danneggiamento e lesioni.