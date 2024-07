Ramo cade sopra un auto in sosta, tanto spavento e danni lievi

In via Scaglione, a Montegrotto Terme, una macchina è stata colpita dal ramo di un albero. La Polizia locale aveva ricevuto alle 13 dall’Ufficio Ambiente una segnalazione della presenza di un ramo pericolante, a rischio caduta. Nel primo pomeriggio di oggi, 10 luglio, è stato chiamato il proprietario dall’albero, e dopo pochi minuti dalla chiamata della Polizia Locale, il ramo è fatalmente caduto prima che il proprietario potesse intervenire sul ramo pericolante. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma solo danni a un auto che era parcheggiata.