Il maltempo colpisce anche villa Contarini a Piazzola: vetri delle finestre in frantumi e danni al parco

I tecnici regionali al lavoro per quantificare i danni del temporale di lunedì 26 luglio. La messa in sicurezza del parco per la sua riapertura al pubblico, richiederà almeno tutta la settimana, mentre le visite alla villa sono già riprese

I forti temporali, accompagnati da grandine e raffiche di vento, che si sono abbattuti lunedì 26 luglio su diverse zone della regione, hanno interessato anche Piazzola sul Brenta provocando numerosi danni a Villa Contarini, complesso monumentale di proprietà regionale.

La quantifica dei danni

Questa mattina i funzionari della Direzione gestione del patrimonio e la direzione della Villa hanno eseguito i primi sopralluoghi per la verifica dei danni, al fine di incaricare una ditta per la rimozione degli alberi schiantati oltre ad effettuare una valutazione dello stato conservativo (indagini VTA) degli esemplari danneggiati.

Non solo danni al parco

Oltre a quanto riscontrato al patrimonio naturale ne sono stati rilevati diversi anche nella Villa: la rottura di quindici finestre con vetri d'epoca (sia vetri piombati sia satinati di modesto spessore), quella di due grandi finestre storiche in metallo, ma anche di una dell’Area espositiva (ala ovest 1^piano) e una della Biblioteca storica Cameriniana (Ala Est 1^ piano). Questi infissi non hanno retto alla forza del vento spalancandosi improvvisamente e mandando in frantumi i relativi vetri.

Danni alla mostra su Dante

Nella sala mostra, l’apertura accidentale del serramento, ha anche causato la caduta e conseguenti danni ad un’opera lignea della Mostra su Dante “Amor mi mosse che mi fa pensare”, ospitata in questo periodo in Villa.

Ancora in corso di accertamento tutti i danni

«La ricognizione dell’effetto di questa ennesima sferzata di maltempo è ancora in corso, e l’esatta quantificazione dei danni al complesso sarà possibile solo nei prossimi giorni – spiega l’assessore regionale al Patrimonio, Calzavara, competente per materia -. Le importanti precipitazioni hanno causato anche infiltrazioni d’acqua nella struttura. È già stato incaricato il restauratore di fiducia della società di determinare i costi di ripristino dei danni subiti. Sono ancora in corso di accertamento i danni agli apparati degli impianti speciali (impianto di videosorveglianza, rilevazione incendio e antintrusione) che presentano varie anomalie di funzionamento».

Gli schianti di esemplari centenari

«Purtroppo sono stati rilevati danni anche al patrimonio arboreo del parco storico vincolato a Villa Contarini – sottolinea Calzavara -, dove si sono verificati almeno dieci schianti di esemplari centenari (prevalentemente Querce) e almeno altre sei cadute di esemplari di minor valore. Questi hanno causato ulteriori danni indiretti alle piante contermini con rotture di rami anche di importanti dimensioni».

Visite già riprese

Tutto il personale della società incaricata alla gestione del patrimonio regionale è già in attività per le fasi di monitoraggio di tutta l'area del parco (50 ha), rimozione dei rami e piante di medie dimensioni, nonché l'assistenza per le attività che dovranno essere eseguite da ditte specializzate esterne. La messa in sicurezza del parco per la sua riapertura al pubblico, richiederà almeno tutta la settimana, mentre le visite alla villa, pur presentando vari danni, sono già riprese nella mattinata del 27 luglio.

