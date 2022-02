Forte vento nell'Alta Padovana, le raffiche fanno volare via un punto tamponi: sradicati decine di alberi

Raffiche fortissime in tutto il Padovano, ma danni concentrati nell'Alta: il vento ha creato numerose situazioni di pericolo nell'area del Camposampierese.

Danni

Ad avere la peggio sono stati i gazebo montati in piazza Mariutto a Villanova di Camposampiero per effettuare i tamponi anti-Covid, utilizzati in prevalenza ai bambini: una folata ha spazzato via le tensostrutture, mettendo in pericolo chi all'interno si stava sottoponendo ai test antigenici e ferendo leggermente una dottoressa. Danni importanti anche a Loreggia, dove il parco di Villa Giulia è stato interessato da una tromba d'aria che ha sradicato una decina di alberi oltre a spezzare un cedro libanese e soprattutto uno storico tiglio di oltre 200 anni, che nella caduta è andato a finire contro una magnolia, danneggiandola. Alberi caduti anche nella vicina Villa Wollemberg oltre che su alcune strade, mentre a Carmignano di Brenta la furia del vento ha anche scoperchiato parte dei tetti di qualche abitazione e fatto cadere alcuni pali della luce.