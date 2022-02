Dart Fener e la guerra, il messagio di pace di Alessio B

«There is nothing good in war except its ending», è la citazione di Abramo Lincoln che ha ispirato l'artista padovano

«There is nothing good in war except its ending», è una citazione di Abramo Lincoln. «Non c'è nulla di buono nella guerra, a parte la sua fine», è anche lo spunto che ha ispirato l'ultima opera di Alessio B, apparsa all'Arcella alle prime ore dell'alba. Un messaggio di pace in giornate drammatiche come quelle che sta vivendo la popolazione civile ucraina. Dart Fener, il personaggio immaginario della saga Star Wars, una scritta no war sopra il casco nero, dei colori giallo e blu, come la bandiera dell'Ucraina. Un messaggio semplice ma di forte impatto.