Chiedono l'elemosina con insistenza, molestando gli anziani: lei scappa, lui riceve un Daspo

Chiedevano l’elemosina con insistenza, al limite della molestia. Tanto che gli ambulanti del mercato hanno chiamato la polizia locale perché i clienti fuggivano via.

Il fatto

Giovedì 15 luglio i titolari delle bancarelle del mercato in centro a Camposampiero hanno chiesto l’intervento della polizia locale della Federazione del comandante Paolocci: un uomo e una donna si aggiravano tra il mercato e i santuari Antoniani chiedendo l’elemosina con insistenza, soprattutto agli anziani. La donna è riuscita a far perdere le proprie tracce mentre l’uomo, un 26enne romeno, è stato bloccato. È stato denunciato per accattonaggio e per lui è scattato il Daspo di 48 ore per cui dovrà restare lontano due giorni dal centro di Camposampiero.

I pattugliamenti

Continuano anche i controlli serali introdotti proprio per l’estate. In particolare i vigili tengono sotto sorveglianza bar e locali pubblici della movida. Martedì 13 luglio hanno fermato un ragazzo a bordo di uno scooter in via Zingarelle a Rustega di Camposampiero: è apparso nervoso e dalla perquisizione gli agenti hanno scoperto che nascondeva della marijuana nel sotto sella. È stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.