Chiuse le indagini sugli insulti razzisti alla partita Tribano-Granze: proposto il Daspo

I carabinieri della stazione di Vescovana, al termine delle indagini, hanno proposto alla Questura di emettere un Daspo a carico delle due persone che hanno rivolto insulti razzisti durante la partita Tribano-Granze.

Il fatto

Nella mattinata di mercoledì 24 novembre i carabinieri hanno concluso le indagini riguardo agli insulti razzisti lanciati da due persone nei confronti di un giocatore durante la partita di seconda categoria tra Tribano e Granze. Si tratta di un 40enne di Monselice e un 29enne di Este. Nei loro confronti i carabinieri hanno proposto alla Questura di emettere un Daspo. Il 29enne è stato anche segnalato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa per le offese nei confronti di Salah El Haru del Tribano.