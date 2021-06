Scavalcano la cancellata per vedere il Padova senza pagare il biglietto: Daspo per due tifosi

Il Questore di Padova ha emesso due provvedimenti di divieto di accedere alle manifestazioni sportive (Daspo) a due tifosi del Calcio Padova che il 2 giugno scorso, durante l’incontro di calcio Padova-Renate valevole per la fase dei play-off del campionato nazionale di serie C disputato allo stadio “Euganeo”, si erano introdotti furtivamente.

I fatti

La polizia, durante lo svolgimento della partita, aveva notato infatti la presenza di due spettatori all’interno della gradinata del Settore “I” della Tribuna “Fattori”, settore che per l’evento specifico non era stato aperto al pubblico, procedendo pertanto ad identificare i due soggetti - entrambi 53 enni italiani e residenti a Padova - i quali ammettevano agli agenti di essere sprovvisti di biglietto e di essersi introdotti all’interno dello stadio scavalcando la recinzione. Per i due tifosi, denunciati inoltre per il superamento indebito di recinzione dell’impianto sportivo con manifestazione in corso, il Questore ha emesso la misura di prevenzione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, rispettivamente della durata di due e tre anni, in quanto uno dei due uomini era stato già in passato (nel 2001 e poi ancora nel 2004) destinatario di analoghi provvedimenti. In virtù dei provvedimenti emessi, i due destinatari non potranno accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio di qualsiasi società sportiva, né potranno transitare o sostare in prossimità di tali luoghi sin da tre ore prima dello svolgeranno delle partite. La violazione del divieto è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 fino a 40.000 euro.