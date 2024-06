Sorpreso in stazione con 170 pastiche sospette: scatta il daspo urbano

La Polizia Locale scopre un uomo con 170 pasticche: scatta la denuncia ed il daspo urbano. L'altra sera una pattuglia del reparto sicurezza urbana della Polizia locale della Federazione, ha sorpreso un uomo che dormiva nei pressi dei bagni pubblici della stazione dei treni di Piombino Dese. Senza documenti, l'uomo ha dichiarato di essere cittadino tedesco, ma dopo il fotosegnalamento gli agenti hanno scoperto che in realtà era un 28enne di origini siriane. In Italia, in poco meno di un anno, era già stato denunciato e arrestato per rapina aggravata, porto di armi ed oggetti atti ad offendere. In tasca gli uomini del comandante Antonio Paolocci gli hanno trovato oltre 170 pasticche di varie forme e colori.

I fatti

L'uomo ha dichiarato che erano vitamine e integratori per l'attività sportiva, ma gli investigatori sospettano siano invece droghe di tipo sintetico, come l'ecstasy o le benzodiazepine. In particolare, dai primi accertamenti, alcune delle pastiglie sembrano essere un potente farmaco antidolorifico, permesso solo su prescrizione medica perché dagli effetti simili alla morfina. Tutte le pastiglie sono state così sequestrate per essere analizzate in laboratorio, mentre l'uomo, oltre che per il reato di immigrazione clandestina, è stato denunciato a piede libero anche per la detenzione di sostanze stupefacenti. Per il giovane è scattato anche il daspo urbano: per due giorni non potrà tornare nel comune di Piombino Dese. La polizia tedesca, contattata dagli agenti della Federazione, ha comunicato che il siriano è ben conosciuto anche nel loro paese, dove è stato arrestato per rapina e mano armata e per spaccio di sostanze stupefacenti e poi espulso. Sulle pasticche però non c'è ancora una verità.