Aggrediscono i carabinieri, due fratelli colpiti dal Daspo "Willy"

Allontanati da tutti i locali della provincia. Il Daspo “Willy” ha colpito due fratelli che il mese scorso avevano minacciato e aggredito i carabinieri.

Il Daspo

Lunedì 29 novembre è stato notificato a due fratelli di origine marocchina di 26 e 24 anni un Daspo “Willy”: non potranno avvicinarsi ai pubblici esercizi e ai locali di intrattenimento di tutta la provincia di Padova per due anni. I due lo scorso 26 ottobre al centro commerciale di Monselice erano stati arrestati per lesioni personali, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale perché si erano scagliati contro i carabinieri in preda all’alcol.