Danneggiano locale nel Ghetto e feriscono tre persone: Daspo Willy per tre fratelli

Daspo Willy per i tre fratelli che la sera del Black Friday hanno rotto la vetrina del bar Zanellato e aggredito il titolare e due dipendenti.

Lunedì 20 dicembre il questore Antonio Sbordone ha emesso un Daspo Willy nei confronti dei tre fratelli romeni denunciati in concorso per danneggiamento e lesioni personali nei confronti del titolare e di due dipendenti del bar di via dei Fabbri. I due fratelli minori, incensurati, non potranno avvicinarsi o entrare da Zanellato per due anni. Il maggiore, invece, che ha già sulle spalle precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, per due anni non potrà avvicinarsi a nessun locale pubblico dell’intera provincia di Padova.