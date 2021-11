Movida, aggredisce un sorvegliante e minaccia di morte i poliziotti: Daspo per un 36enne

Una serata a dir poco movimentata. L’uomo che ha aggredito un sorvegliante e che ha minacciato di morte i poliziotti ha ricevuto un Daspo “Willy”.

Il fatto

Lo scorso 6 novembre un ingegnere di 36 anni ha aggredito un addetto al controllo di un bar in piazza dei Signori. E quando è arrivata la pattuglia della polizia ha detto di appartenere alle forze dell’ordine russe: ha minacciato di morte gli agenti provando più volte a colpirli. Denunciato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, percosse e minacce, l’uomo è stato colpito da un Daspo “Willy” e per due anni non potrà avvicinarsi ai locali di piazza dei Signori.