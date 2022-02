Spaccata al locale in pieno centro, Daspo Willy per entrambi i colpevoli

Daspo Willy per i due uomini che venti giorni fa hanno danneggiato un locale e aggredito uno dei clienti. Lo ha deciso il questore Antonio Sbordone.

Il Daspo

Era il 26 gennaio quando un 30enne italiano e un 23enne etiope hanno infranto la vetrina di un locale di via Umberto I e aggredito un cliente, che è dovuto correre al pronto soccorso. Il 30enne ha dei precedenti per minacce e guida in stato di ebbrezza: lui avrà divieto di accesso e stazionamento per due anni nelle immediate vicinanze del locale colpito ma non potrà nemmeno avvicinarsi agli altri locali pubblici tra Prato della Valle e via Umberto I. Il suo amico negli ultimi cinque anni è stato più volte arrestato per reati contro la persona, il patrimonio e per spaccio. Non potrà avvicinarsi ai locali pubblici di tutta la provincia di Padova per due anni.