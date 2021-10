David ritrovato su un treno al confine tra Romania e Ungheria

David è stato ritrovato. Era su un treno e in fuga insieme al padre, che lo aveva rapito a Padova martedì scorso 5 ottobre. Sono stati trovati al confine tra Romania e Ungheria dalla polizia romena. Nella notte Bogdan Hristache aveva pubblicato dei video sui suoi canali social, che lo ritraevano su di un treno con il bambino di 5 anni, apparentemente in salute e sereno con il papà. Poco dopo l’uomo è stato fermato. Padre e figlio sono ora sotto la tutela delle autorità romene e David sarebbe stato posto sotto protezione, pronto a tornare a Padova già nelle prossime 24 ore. Il giorno prima, la mamma Alexandra aveva ricevuto una telefonata dalla nonna paterna che le aveva promesso di riportare indietro David entro due ore. Parole, bastate però ad accendere la speranza della giovane mamma, che vive nel quartiere San Lazzaro e che da tre giorni vive l'incubo di non rivedere più suo figlio. La procura di Padova sta indagando per sottrazione di persona incapace, Bogdan Hristache, padre del bimbo ed ex compagno di Alexandra, aveva un divieto di avvicinamento al piccolo e alla ex compagna.