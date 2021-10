David è tra le braccia della madre. Domani ritornano a Padova

David è di nuovo tra le braccia di sua madre Alexandra. La donna lo ha raggiunto in Romania, nell’istituto dov’era stato trasferito e sotto tutela del giudice minorile, per riabbracciarlo e riportarselo a Padova. Già nelle prossime ore dovrebbe essere organizzato il rientro.

I fatti

Martedì mattina il bambino era stato rapito dal padre mentre la donna lo accompagnava all'asilo. Con un vero e proprio commando formato da 4 uomini, il padre Bogdan Hristache lo aveva portato via con un furgone preso a noleggio, poi ritrovato nei pressi di Limena. Poi un lungo viaggio in auto e in treno, dove i due sono stati ritrovati dalla polizia di frontiera romena. Il padre ora è indagato a piede libero. L'uomo si è difeso (anche attraverso i social) accusando la ex compagna di averglielo sottratto da anni senza che lui potesse vederlo. Alexandra, invece, ha sempre sostenuto di avere l’affidamento esclusivo del bambino per ordine del tribunale romeno e dopo un episodio di sottrazione avvenuto nel 2018. Ora restano da capire e chiarire tutti i contorni legali e giudiziari, cosa non facile visto il coinvolgimento nelle diverse indagini e procedimenti di due paesi e sistemi diversi.

Il ritorno

Comunque sia, David nelle prossime ore dovrebbe tornare a Padova, nella casa di San Lazzaro dove viveva negli ultimi anni con mamma e nonna. Procedure burocratiche e legali permettendo, il suo arrivo in città potrebbe essere previsto già per domani 10 ottobre.