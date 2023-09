Piombino Dese, è deceduto l'88enne investito

E' deceduto oggi alle 15 e 05 all'ospedale di Cittadella. Non ce l'ha fatta Lino Vedovato, l'88enne che è rimasto coinvolto in un terribile incidente la sera del 7 settembre alle 18,30 a Piombino Dese. L'uomo, classe 1935 del posto dopo essere stato scaraventato a terra da una donna di 58 anni al volante di una Peugeot 207, ha riportato gravi ferite e per questo trasportato in ospedale. E' lì che oggi è deceduto. La conducente della vettura si era subito fermata e è stata lei ad allertare i soccorritori. In via Albare erano infatti immediatamente arrivati i sanitari del Suem 118 che avevano trasferito in ospedale dopo due giorni di ricovero la brutta notizia per i suoi famigliari. Il Pm ha chiesto l'autopsia