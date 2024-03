Decesso al Due Palazzi, detenuti mettono in atto un protesta

Ieri mattina, giovedì 29 febbraio, un uomo di 25 anni è deceduto, sembrerebbe, in seguito a un malore, all'interno del carcere Due Palazzi di Padova. Non si può ancora con certezza affermare cosa avrebbe portato al decesso del giovane che, da quel che si sa, aveva seri problemi di dipendenza da stupefacenti.

Quando si è sparsa la voce nel carcere della morte del giovane ci sono state proteste che il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, il Sappe, ha definito violente anche se "gestite" dal personale del carcere. Il Sappe, come aveva già fatto nei giorni scorsi in relazione alla situazione del carcere di Vercelli, ha colto l'occasione per rilanciare la proposta di espulsione dei detenuti stranieri in modo da liberare le carceri dal sovraffollamento e poi ha invitato il sottosegretario Andrea Ostellari a far visita al carcere di Padova, cosa che però in realtà è avvenuta frequentemente da quando il senatore patavino è stato nominato dal ministro Nordio.

[ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO]