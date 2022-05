Decimo anniversario strage di Ponte San Niccolò, il ricordo ad Aprilia

Ad Aprila, in provincia di Latina, si è svolta una cerimonia solenne in ricordo del decimo anniversario della strage avvenuta a Ponte San Nicolò il 5 maggio del 2012 quando un pullman di carabinieri in congedo con i familiari, mentre stava raggiungendo Jesolo per il raduno nazionale, è finito in una scarpata lungo l'autostrada, all'altezza del comune di Ponte San Nicolò.

Incidente

L'allora presidente della Sezione e del Nucleo Protezione civile tenente Roberto Arioli, i volontari Settimio Iaconianni e Gianfranco Gruosso, Maria Domenica Colella e Maria Ivana Aronica, rispettivamente mogli dei soci carabinieri Angelo Delle Cese e Domenico Laviano, persero la vita nell'incidente, che provocò anche 17 feriti. Tutti volontari del nucleo e familiari.

Ricordo

Così, in occasione del decennale della tragedia la sezione di Aprilia dei carabinieri in congedo ha deciso di organizzare alcuni eventi. Il tutto in collaborazione con il presidente nazionale ANC generale di Corpo d'Arma Libero Lo Sardo. Alla messa in ricordo delle vittime, per il comune di Ponte San Nicolò, hanno partecipato il sindaco Martino Schiavon e l'ex comandante dei carabinieri della locale stazione, ora in pensione, luogotenente Marco Corazza.