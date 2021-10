Dei Tos nuovo direttore dei Servizi di diagnostica integrata, presto una nuova sede per anatomia patologica

Nuovo direttore, nuova sede. Angelo Paolo Dei Tos è il nuovo direttore del Dipartimento di Servizi di diagnostica integrata dell’Azienda ospedaliera di Padova e presto Anatomia patologica, diretta sempre da Dei Tos, avrà una nuova sede all’interno del Giustinianeo per cui l’ospedale investirà 6 milioni di euro.

La nomina di Dei Tos

Dei Tos prenderà il posto di Mario Plebani che è andato in pensione. La sua nomina è stata concertata con l’Università. Maturità scientifica, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia con 110 e lode e poi ha preso la specializzazione. Formatosi anche a Londra e Boston, Dei Tos ha avuto ruoli dirigenziali anche a Treviso e poi nel 2019 è approdato a Padova. «Il dipartimento si compone di 22 strutture, di cui 17 complesse – ha spiegato Dei Tos – Si tratta di un dipartimento che racchiude l’assistenza, la didattica e la ricerca. Presto avremo anche un nuovo laboratorio oncologico con una tecnologia che ridurrà i tempi della diagnostica. A breve Padova riceverà anche un riconoscimento come centro leader a livello europeo per le neoplasie rare».

Covid

Dei Tos si è anche occupato assieme alla professoressa Cristina Basso delle autopsie sui pazienti morti di Covid. «Siamo riusciti a capire molte cose e le informazioni le abbiamo trasmesse al Ministero della Salute. Posso dire questo: non sono morti con il Covid, sono morti di Covid. Queste persone avrebbero avuto ancora anni davanti a sé se non si fossero infettati» ha sottolineato Dei Tos. Ad oggi, venerdì 29 ottobre, in Azienda ospedaliera ci sono 48 ricoverati di cui 12 in terapia intensiva. I non vaccinati intubati sono 4 con un’età media di 60 anni. I vaccinati, invece, hanno un’età media di 80 anni e non avevano ancora fatto la terza dose. «Tra loro ci sono anche le persone che arrivano dalla festa – ha detto il direttore generale Giuseppe Dal Ben – L’appello non è solo di farsi la terza dose ma anche di continuare a tenere alta l’attenzione. Mascherine, distanziamento, igiene. Il virus circola ancora». I risultati del sequenziamento non sono ancora arrivati ma si teme che si tratti di una variante.