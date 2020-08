Via Anelli, iniziato l'abbattimento dell'ultima palazzina: «Qui si costruisce un futuro nuovo»

«È una giornata davvero storica»: Andrea Micalizzi sorride di gusto in via Anelli durante l'abbattimento dell'ultima palazzina del complesso "Serenissima".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Demolizione

Aggiunge Micalizzi: «Iniziamo la demolizione dell'ultimo condominio di via Anelli, quello che per anni è stato il Bronx di Padova dato che il complesso teneva sotto scacco il quartiere e la città diventando il centro della criminalità organizzata. È un impegno che ci eravamo presi con la cittadinanza e che questa amministrazione ha mantenuto, perché la parola data è solenne. È stata un'impresa difficile, e questa è la fase più importante. Qui si costruisce un futuro nuovo, non solo per la Stanga ma per la città. Qui sorgerà la nuova Questura riqualificando ulteriormente il quadrante Est. È un esempio di Italia che funziona e di rigenerazione urbana».