Chiede soldi per i figli malati in Siria: 80enne truffata per 60 mila euro

Le ha mentito per mesi dicendo di avere i figli malati in Siria. E l’anziana, per aiutarlo, gli dava dei soldi. L’ha truffata per 60 mila euro.

La truffa

Mercoledì 20 ottobre i carabinieri della stazione di Padova principale hanno arrestato un 51enne slavo domiciliato a Padova per truffa aggravata. L’uomo aveva conosciuto una 80enne padovana e negli ultimi mesi le ha raccontato mille storie sui suoi figli malati in Siria. Chiedendole un aiuto economico. L’anziana, mossa a pietà, nei mesi ha dato diverse volte del denaro, arrivando a una cifra totale di 60 mila euro. Soldi che il 51enne intascava. E l’ultima volta che è andato a chiedere denaro ha trovato ad attenderlo i carabinieri. Giudicato con rito direttissimo, il tribunale ha applicato la misura cautelare del divieto di dimora a Padova.