Un nuovo virus arriva nel Padovano: registrato il primo caso di Dengue

Dopo Covid, vaiolo delle scimmie, West Nile e Toscana Virus ecco palesarsi a Padova la febbre Dengue: è stata comprovata in Azienda Ospedaliera la prima positività al virus trasmesso all'uomo anche in questo caso dalla puntura di zanzare infette, che provoca sintomi quali febbre, mal di testa e forti dolori alle ossa e che può evolvere in forme severe.

Dengue

Conosciuta come "febbre spacca ossa", la Dengue ha colpito un 50enne rientrato da una vacanza in America Centrale e che vive in provincia: d'intesa con l'amministrazione del suo Comune di residenza il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea procederà domani, sabato 30 luglio, alla disinfestazione larvicida e adulticida in strada e nelle abitazioni in un raggio di 200 metri da casa dell'uomo. La zanzara tigre, infatti, se punge un soggetto contagiato può a sua volta contagiare altre persone.