Controlli intensificati in pieno centro storico: raffica di denunce

Nel nome della sicurezza: come stabilito nel corso dell'ultimo Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, i carabinieri della compagnia di Padova hanno intensificato i servizi di presidio nel centro cittadino del capoluogo operando nella serata di ieri, venerdì 13 gennaio, e fino a notte inoltrata un servizio straordinario di controllo del territorio coordinando gli equipaggi delle Stazioni CC di Padova Principale, Padova Prato della Valle, della Squadra di Intervento Operativo del IV Battaglione di Mestre e del N.A.S., focalizzando l’attenzione sull’area nel centro storico ricompresa tra Riviera Tito Livio e l’adiacente galleria. Oltre 50 i veicoli controllati e circa 120 le persone identificate.

Denunce

Nel corso del servizio i militari hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Padova un 24enne di origini ucraine residente a Santorsolo (Vicenza) per resistenza a pubblico ufficiale perché, notato aggirarsi con fare sospetto, all’atto del controllo per la sua identificazione, opponeva attiva resistenza nei confronti dei militari rifiutandosi di fornire le proprie generalità; una 39enne di origini moldave residente ad Albignasego per furto, in quanto ha provato a rubare all’interno del negozio Tigotà di via Guasti indumenti per un valore totale di 40 euro, venendo però bloccata dal personale del negozio; un 28enne di origini kosovare residente in città che, fermato per un controllo mentre era alla guida della propria autovettura, ha fornito una patente di guida risultata contraffatta (sequestrato anche il veicolo); un 51enne di origini marocchine residente in città per guida in stato di ebbrezza, in quanto si è rifiutato di sottoporsi ad un ’esame alcolimetrico; un 48enne di origini cinesi, residente nel Fiorentino, per guida in stato di ebbrezza in quanto risultato positivo con un tasso di 1,19 grammi/litro e un 19enne di origini tunisine per soggiorno illegale nel territorio nazionale.

Segnalazioni

Segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia un 17enne tunisino per false dichiarazioni sulla propria identità: il giovane, pregiudicato, all’atto della sua identificazione forniva delle generalità che, ad un approfondito controllo, risultavano false. Sanzionati e segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti un 24enne padovano, trovato in possesso di 7,8 grammi di hashish, e un 23enne di Cervarese Santa Croce trovato in possesso di un involucro contenente meno di un grammo di cocaina.

Pubblici esercizi

Controllati dal Nucleo Carabinieri Tutela per la Salute N.A.S. due esercizi pubblici: a carico di uno sono state contestate violazioni ai regolamenti igienico sanitari per mille euro.