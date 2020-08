Ferragosto di controlli per la polizia: tra i denunciati anche un 24enne con un coltello

Tra droga e armi: Ferragosto di controlli per la polizia, con tripla denuncia.

Denunce

A finire nei guai M.W., 24enne tunisino senza fissa dimora e pregiudicato: controllato dalla Volante alle ore 20 di sabato 15 agosto in via Sorio, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 23 centimetri di cui 11 di lama. Denuncia anche per un 17enne padovano che, nell’ambito dei controlli effettuati nel quartiere Forcellini, è stato trovato in possesso di 15 grammi di marijuana e di un bilancino di precisione oltre a 370 euro. Chiude il terzetto B.W., 38enne di origini tunisine senza fissa dimora, pizzicato dagli agenti alle ore 16 in piazzale Cuoco mentre cedeva a un 40enne di Albignasego un involucro con poco più di mezzo grammo di cocaina in cambio di 50 euro.