Nuova aggressione in centro a Monselice: denunciati tre giovani, all'ospedale un 19enne

Nuova aggressione a Monselice. Ma grazie al rafforzamento dei controlli i responsabili sono stati subito individuati: i carabinieri della locale stazione - coadiuvati dal personale del 4° Battaglione “Veneto” - hanno denunciato P.C.A., 21enne di origini romene residente a Ospedaletto Euganeo, S.R., 18enne di origini nordafricane residente a Este e S.B., 20enne di origini nordafricane residente a Este (tutti già noti alle forze dell'ordine) per lesioni personali volontarie in concorso

I fatti

Teatro dell'accaduto via Matteo Carboni, all'altezza del bar "Corallo": intorno alle 22.30 i tre giovani aggrediscono e feriscono un 19enne di San Pietro Viminario, il quale, prontamente soccorso dal personale del Suem 118, è stato poi trasportato al vicino ospedale di Schiavonia, dove si trova tuttora ricoverato in attesa di ulteriori accertamenti. Stando ai primi elementi raccolti sembra che a monte dell’aggressione vi fosse un movente sentimentale, poiché la vittima avrebbe avuto contatti con la fidanzata di uno degli aggressori, che erano giunti dall’Estense per rintracciarlo e giungere a un chiarimento che, successivamente, si è tramutato in un vero e proprio agguato.