Impiegavano nei campi della Bassa lavoratori in nero o senza permesso: denunce e maxi-sanzioni

provvedimenti multipli: i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro - coadiuvati dai colleghi della stazione di Codevigo - hanno denunciato un imprenditore agricolo di 40 anni proprio di Codevigo e un 53enne di origini marocchine titolare di un’azienda di intermediazione di lavoro agricolo, oltre ad aver elevato sanzioni per quasi 60mila euro ed aver recuperato altrettanti soldi tra oneri contributivi e imponibile.

I fatti

I militari dell'Arma, a conclusione dell'attività ispettiva, ha denunciato il 40enne per aver impiegato nei campi della Bassa Padovana due lavoratori di origini marocchine senza permesso di soggiorno e quattro connazionali che lavoravano invece in "nero". Il 53enne, invece, è stato denunciato per aver fatto lavorare un altro marocchino senza permesso di soggiorno e altre tre persone (due marocchini e un ghanese) senza permesso di soggiorno. Nell'ambito delle indagini sono state anche elevate sanzioni amministrative per 59mila euro e recuperati circa 58mila euro tra oneri contributivi e imponibile.