In giro con pistola e hashish in zona stazione: 25enne nei guai

Negli ultimi giorni la polizia di Stato della Questura di Padova ha denunciato alcuni giovani per porto di oggetti atti ad offendere o destinati allo scasso e per detenzione d sostanze stupefacenti.

Prima denuncia

Il primo giovane è stato denunciato in zona stazione: si tratta di un 25enne di Saccolongo, che ha attirato l’attenzione dei poliziotti in quanto osservato confabulare con alcuni stranieri portando più volte la mano sulla cinta dei pantaloni, come per sincerarsi del possesso di qualcosa. Una volta notato risalire sulla sua auto gli è stato intimato l’alt, e proprio in quel frangente i poliziotti lo hanno chiaramente visto tentare di occultare qualcosa al di sotto dello sterzo. Una volta bloccato e sottoposto a perquisizione gli è stata trovata una pistola in metallo nera priva di tappo rosso completa di caricatore ed una scatola con all’interno 18 cartucce a salve, mentre nel calzino nascondeva pure alcuni grammi di hashish: il giovane è risultato avere precedenti per furto e già destinatario di un foglio di via dalla città di Pordenone.

Seconda denuncia

Una ragazza di 27 anni è stata invece denunciata per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Ne era stata segnalata l’attività di spaccio nei pressi di un B&B di zona Sacro Cuore, struttura presso la quale ha dimorato nei giorni scorsi: i poliziotti l’hanno infatti notata incontrarsi con alcuni automobilisti giunti appositamente sul posto e consegnare loro degli involucri. Controllata subito dopo l’ennesima cessione, mentre l’acquirente si allontanava in velocità riuscendo a far perdere le proprie tracce, le sono state trovate addosso 3 dosi di cocaina e strette ancora nella mano banconote per 95 euro, ricevute poco prima dall’acquirente.

Terza denuncia

Un altro giovane di 35 anni è stato invece notato aggirarsi a piedi in Piazza Conciapelli a ridosso di alcune rastrelliere per bici: sottoposto a perquisizione, all’interno dello zaino a spalla gli sono stati trovati due tenaglie, due tronchesi ed un set di cacciaviti. A suo carico è risultato pure un precedente divieto di ritorno a Padova. per tale ragione è stato denunciato anche per quest’ultima violazione oltre che per il possesso di oggetti atti allo scasso.