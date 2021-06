Minaccia la titolare di un bar, ferisce un'avventrice con una sedia e danneggia un'auto: 55enne in manette

Lesioni personali, danneggiamento, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale: poker di reati per S.B., 55enne di origini albanesi, che è stato arrestato dai carabinieri del Norm di Padova

I fatti

È successo nella serata di venerdì 11 giugno in via Facciolati: i militari dell'Arma hanno bloccato l'uomo all'esterno del bar "Delights" dove, palesemente ubriaco, aveva prima minacciato la titolare e disturbato gli avventori e quindi lanciato una sedia ferendo una 81enne (distorsione alla spalla destra) e danneggiando un'auto in sosta. Il 55enne ha anche tentato di fuggire a bordo della sua bicicletta, ma senza successo, e al momento dell'arresto ha opposto resistenza nei confronti dei carabinieri.