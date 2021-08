Individuato e denunciato il ragazzo che ha aggredito l'autista di Busitalia: ha 17 anni

Il giovane ha aggredito con violenza l'autista perché ci stava mettendo troppo a far rientrare la pedana, dopo aver fatto scendere una persona in carrozzella

È stato denunciato il minorenne che lo scorso 20 luglio aveva aggredito l’autista di un autobus, “colpevole” di averci messo troppo tempo ad aiutare una persona in carrozzella a scendere dal mezzo.

Il fatto

Lunedì 2 agosto la polizia ha denunciato per lesioni aggravate un 17enne. Il ragazzo lo scorso 20 luglio era a bordo di un autobus che, fermatosi su corso del Popolo a Padova, ci aveva messo qualche minuto a ripartire. L’autista ha aiutato una persona in carrozzella a scendere e poi ha faticato a far rientrare la pedana. Il 17enne lo ha aggredito con violenza, ferendolo al volto: lesioni guaribili in 25 giorni secondo i medici del pronto soccorso. Grazie alle descrizioni raccolte sul posto e alle telecamere di videosorveglianza la polizia è riuscita a individuare il giovane aggressore.