Ubriaco alla guida, non rispetta l'alt dei carabinieri: 53enne denunciato

Ha tirato dritto all’alt dei carabinieri e quando questi lo hanno raggiunto ha dato di matto. Un uomo è stato denunciato per guida sotto l’influenza di alcol.

Il fatto

Nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 settembre i carabinieri stavano eseguendo dei controlli e in via Jacopo da Corte a Piove di Sacco hanno fatto segno di fermarsi a una Mercedes in arrivo. Il conducente, un 53enne di Piove di Sacco, però non ha rispettato l’alt, anzi ha accelerato. I carabinieri lo hanno inseguito e una volta raggiunto hanno capito che l’uomo aveva bevuto. E probabilmente parecchio. Il 53enne non ha voluto sottoporsi all’alcol test e non ha avuto un comportamento collaborativo. È stato denunciato per guida sotto l’influenza di alcol e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.