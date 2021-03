Al volante fuori dal proprio Comune, e con un tasso alcolemico da record: 60enne nei guai

Per l'uomo sono scattate denuncia, ritiro della patente e doppia sanzione in quanto oltre alla guida in stato di ebbrezza gli è stato contestato anche il mancato rispetto delle normative anti Covid-19 essendo stato sorpreso a circolare al di fuori del proprio Comune di residenza senza giustificato motivo

Al volante totalmente ubriaco, e oltretutto fuori dal proprio Comune di residenza: i carabinieri di Legnaro hanno denunciato e sanzionato C.L., 60enne di origini romene residente a Ponte San Nicolò.

I fatti

È successo nel pomeriggio di sabato 27 marzo a Legnaro: i militari dell'Arma hanno fermato in via dell'Industria l'uomo, che era al volante della propria Fiat 500, sottoponendolo all'alcoltest. Che ha dato un esito sorprendente: il tasso riscontrato, infatti, è stato di 2,91 gr/l, quasi sei volte superiore al consentito. Per l'uomo sono quindi scattate denuncia, ritiro della patente e doppia sanzione in quanto oltre alla guida in stato di ebbrezza gli è stato contestato anche il mancato rispetto delle normative anti Covid-19 essendo stato sorpreso a circolare al di fuori del proprio Comune di residenza senza giustificato motivo.