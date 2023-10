Maneggia nervosamente un coltello in Prato della Valle: bloccato e denunciato

Momenti di paura in Prato della Valle. Nessuno si è fatto male grazie al pronto intervento delle forze dell'ordine. Cosa ci facesse in una delle piazze più grandi d'Europa con un coltello in tasca non è dato saperlo. Sta di fatto che si è imbattuto in un controllo dell'Arma ed è finito in un mare di guai. I carabinieri della stazione di Padova-Prato della Valle hanno denunciato un cittadino di 36 anni moldavo residente in città per porto di armi od oggetti atti ad offendere

I fatti

Ieri mattina, 27 ottobre la centrale operativa del 112 ha ricevuto una telefonata da parte di alcuni cittadini che hanno segnalato la presenza di un ragazzo in zona Isola Memmia in Prato della Valle che stava passeggiando con un'arma in mano, senza specificare se si trattasse di un coltello o di una arma da fuoco. La pattuglia giunta subito sul luogo della segnalazione con la collaborazione dei colleghi del battaglione di Mestre, ha individuato il trentaseienne che in stato di forte alterazione psicofisica teneva in mano un coltello. I militari hanno bloccato il cittadino dell'Est e sfilato dalla sua mano il coltello. L’uomo non ha fornito valide spiegazioni in merito. Il coltello lungo 31 centimetri, è stato sequestrato ed il moldavo conosciuto già noto alle forze dell'ordone per altre denunce analoghe, dovrà ora rispondere della sua azione all'autorità giudiziaria.