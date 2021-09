Coltivano cannabis per poi spacciare: uno dei due denunciati ha 15 anni

Complici nella coltivazione di marijuana per poi spacciare: uno studente di 15 anni e un 19enne sono stati denunciati.

Il fatto

Nella mattinata di martedì 28 settembre i carabinieri hanno eseguito due perquisizioni a Polverara, nell’ambito di un indagine per reati in materia di stupefacenti. Hanno perquisito la casa di uno studente di 15 anni, al quale è stato sequestrato il cellulare, e l’abitazione di un operaio di 19 anni dove sono state sequestrate tre piante di cannabis alte due metri, 20 grammi di marijuana e il cellulare. I due sono stati denunciati per detenzione e coltivazione di stupefacenti a fini di spaccio.