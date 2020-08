Dalle piantine coltivate all'"erba" già pronta all'uso: 47enne nei guai dopo la perquisizione a casa

La perquisizione è stata fatale: i carabinieri di Agna hanno denunciato G.E., 47enne residente a Tribano e pregiudicato, per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

I fatti

I militari si sono recati a casa dell'uomo per effettuare una perquisizione casalinga nel corso di un servizio svolto per prevenire lo spaccio di droga nella Bassa padovana. Rimanendo sorpresi: nell'abitazione sono state rinvenute 10 piantine di marijuana e 693 semi, oltre a 81 grammi di "erba" già pronti per l'uso e materiale vario per la pesatura e il confezionamento.