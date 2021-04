Durante la perquisizione spunta un coltello: tenta la fuga cercando di colpire i carabinieri

Una tentata fuga che non ha portato da nessuna parte, se non a una denuncia ai danni del 19enne che al controllo dei militari è stato trovato con un coltello a serramanico di 16 cm. Denunciato

Si aggirava per corso del Popolo a Padova con in tasca un coltello a serramanico di 16 cm: al controllo dei militari, prima ha provato a non farsi identificare e poi ha tentato la fuga, spintonando i carabinieri e cercando anche di colpirli. L'uomo è stato denunciato.

Il controllo

Attimi concitati nella serata del 16 aprile sono avvenuti lungo la via che porta al centro di Padova, quando i carabinieri del Radiomobile hanno fermato G. M. A., nato in Tunisia nel 2002. Durante gli attimi concitati dell'identificazione non sono mancati spintoni e qualche tentato colpo, mai andato a buon fine, ai danni degli operatori. Il tutto si è concluso senza nessuna lesione e il ragazzo, in Italia senza fissa dimora, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.