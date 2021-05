Getta un mozzicone di sigaretta sul divano e dà fuoco alla sua ex casa: 54enne nei guai

Ha tutta l'aria di essere una "vendetta": i carabinieri di Trebaseleghe - coadiuvati dal Norm di Cittadella - hanno denunciato P.F., 54enne del posto, per danneggiamento a seguito di incendio.

I fatti

Tutto ha inizio nella serata di martedì 25 maggio quando l'uomo, dopo essersi recato in via Ottiva a Trebaseleghe ed essere entrato nel garage della sua ex casa, getta un mozzicone di sigaretta su un divano, causando un incendio. Divenuto sempre più vasto: le fiamme si sono infatti propagate nel campo adiacente, mandando in fumo alcune balle di fieno. A quel punto il 54enne si è allontanato senza allertare i vigili del fuoco, ma i carabinieri, dopo accurate indagini, sono risaliti a lui e lo hanno denunciato.