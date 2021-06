Affiggeva volantini diffamatori nei confronti dell'ex fidanzata: 45enne denunciato

Affiggeva volantini nei quali scriveva che la sua ex fidanzata era una prostituta, inviava anche lettere anonime ai conoscenti diffamando la ragazza. I carabinieri lo hanno fatto uscire allo scoperto.

Il fatto

Volantini, lettere, messaggi. Diceva in giro che l’ex fidanzata, una 21enne della provincia di Padova, faceva la prostituta e corredava il tutto con immagini sessualmente esplicite. Una vera e propria campagna diffamatoria che un 45enne della provincia ha messo in campo tra dicembre 2020 e febbraio 2021 nei confronti della donna con la quale aveva appena chiuso una relazione. La giovane ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno dato il via alle indagini. E dopo una perquisizione disposta dalla Procura hanno trovato le prove che servivano a incastrare l’uomo: in casa aveva i volantini diffamatori e nel computer c’erano le tracce della loro creazione. Il 45enne, la mattina di giovedì 3 giugno, è stato denunciato per diffamazione aggravata e diffusione illecita di documentazioni sessualmente esplicite.